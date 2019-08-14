Посол Пакистана в России прокомментировал ситуацию с Кашмиром

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пакистан хочет мирного разрешения ситуации вокруг Кашмира, но Нью-Дели отверг диалог с Исламабадом, заявил посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.

"Пакистан - миролюбивая страна и, соответственно, мы желаем мирного соседства и разрешения всех нерешенных споров, в том числе, спора по поводу Джамму и Кашмира мирным путем, путем диалога. Но Индия отказалась вести диалог с Пакистаном", - сказал Халилулла на торжественном приеме.

Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.