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РИА Новости

Посол Пакистана в России прокомментировал ситуацию с Кашмиром

16:46 14.08.2019 (обновлено: 17:11 14.08.2019)
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© Фото : посольство Пакистана в РоссииЧрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в России Кази Мохаммад Халилулла
Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в России Кази Мохаммад Халилулла
© Фото : посольство Пакистана в России
Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в России Кази Мохаммад Халилулла . Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пакистан хочет мирного разрешения ситуации вокруг Кашмира, но Нью-Дели отверг диалог с Исламабадом, заявил посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.
"Пакистан - миролюбивая страна и, соответственно, мы желаем мирного соседства и разрешения всех нерешенных споров, в том числе, спора по поводу Джамму и Кашмира мирным путем, путем диалога. Но Индия отказалась вести диалог с Пакистаном", - сказал Халилулла на торжественном приеме.
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Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр исламской республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двусторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
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