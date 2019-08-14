Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.

Накануне российский лидер побывал в учебном заведении, пообщался с юными артистами и ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным. Одну из учениц Путин назвал мадемуазелью, опустился перед ней на колено и поцеловал руку.

Маленькая балерина призналась, что жест президента ее удивил.

"Я отвернулась, а передо мной уже стоял Путин. <…> Я к нему подкралась и стояла возле него. А потом я хотела ему руку пожать, а он встал на колено", — рассказала девочка телеканалу РЕН ТВ

При этом Анастасия предположила, что остальные девочки не стали ей завидовать.

Ученица академии надеется в будущем стать похожей на Майю Плисецкую.

"Я хочу тоже быть знаменитой, как она. У нее будто в руках не было косточек, она двигалась хорошо", — заключила Анастасия.

Встреча состоялась в ходе III Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес". Руководители Академии заверили президента, что уже в конце следующего учебного года сделают с юными учениками итоговый спектакль.