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РИА Новости

В Кузбассе туристку из США оштрафовали на две тысячи рублей

15:54 14.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДеньги
Деньги
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Деньги. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 14 авг - РИА Новости. Киселевский городской суд в среду оштрафовал на 2 тысячи рублей гражданку США Алину Симоне после заявления в полицию главы Киселевского городского округа Максима Шкарабейникова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее местные СМИ сообщили, что туристка из США, приехавшая в Кузбасс, сняла встречу мэра Киселевска 2 августа с недовольными жителями, которые жаловались на червей в питьевой воде, после этого глава Киселевского городского округа Максим Шкарабейников обратился в полицию с требованием проверить законность нахождения Симоне в городе. Как пишут СМИ, по мнению мэра, цель поездки Симоне не соответствует ее туристической визе: он считает, что это деловая поездка, так как кто-то из жителей представил Симоне как иностранную журналистку.
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На Симоне составили протокол о нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ. Ей грозил штраф до 5 тысяч рублей и выдворение из России.
"Киселевский городской суд оштрафовал Симоне на 2 тысячи рублей. Из страны ее не выдворят",- сообщил РИА Новости источник.
Комментарием суда и главы Киселевского городского округа агентство пока не располагает.
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