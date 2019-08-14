В Кузбассе туристку из США оштрафовали на две тысячи рублей

КЕМЕРОВО, 14 авг - РИА Новости. Киселевский городской суд в среду оштрафовал на 2 тысячи рублей гражданку США Алину Симоне после заявления в полицию главы Киселевского городского округа Максима Шкарабейникова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее местные СМИ сообщили, что туристка из США, приехавшая в Кузбасс, сняла встречу мэра Киселевска 2 августа с недовольными жителями, которые жаловались на червей в питьевой воде, после этого глава Киселевского городского округа Максим Шкарабейников обратился в полицию с требованием проверить законность нахождения Симоне в городе. Как пишут СМИ, по мнению мэра, цель поездки Симоне не соответствует ее туристической визе: он считает, что это деловая поездка, так как кто-то из жителей представил Симоне как иностранную журналистку.
На Симоне составили протокол о нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ. Ей грозил штраф до 5 тысяч рублей и выдворение из России.
"Киселевский городской суд оштрафовал Симоне на 2 тысячи рублей. Из страны ее не выдворят",- сообщил РИА Новости источник.
Комментарием суда и главы Киселевского городского округа агентство пока не располагает.