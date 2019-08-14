В Сирии начали полеты беспилотников над планируемой зоной безопасности

АНКАРА, 14 авг – РИА Новости. Минобороны Турции объявило о начале полетов беспилотников над планируемой зоной безопасности на севере Сирии, создаваемой совместно с США.
Ранее минобороны Турции сообщило о прибытии в провинцию Шанлыурфа на юго-востоке страны шести американских военных, которые будут задействованы в работе координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.
"В рамках деятельности по запланированной к созданию на севере Сирии зоны безопасности в координации с США продолжаются работы по вводу в действие совместного операционного центра, который будет создан в провинции Шанлыурфа. Начаты полеты беспилотников в восточной части от реки Евфрат", - говорится в заявлении.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.
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