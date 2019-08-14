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РИА Новости
Новости Подмосковья

Новые железнодорожные пути подведут к аэропорту Шереметьево к 2022 году

15:38 14.08.2019 (обновлено: 15:39 14.08.2019)
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© РИА Новости / Руслан КривобокЭлектропоезд, который следует по маршруту "Савеловский вокзал – Шереметьево"
Электропоезд, который следует по маршруту Савеловский вокзал – Шереметьево
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Новый участок железной дороги появится рядом с аэропортом Шереметьево, сообщил телеканал "360".
Железную дорогу введут в эксплуатацию в 2022 году. Строительные работы разделят на два этапа. Так, построят закольцованную железную дорогу, которая свяжет терминалы В, С1, С2, D, E и F. Это позволит разгрузить трансферный пешеходный переход. Стоимость строительства путей до терминала B составит 12 миллиардов рублей. Работы оплатит компания "Российские железные дороги".
В ходе второго этапа построят пути от аэропорта по Савеловскому направлению. Планируется, что появится альтернатива аэроэкспрессу. Работы завершат после 2024 года.
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