Новые железнодорожные пути подведут к аэропорту Шереметьево к 2022 году

Железную дорогу введут в эксплуатацию в 2022 году. Строительные работы разделят на два этапа. Так, построят закольцованную железную дорогу, которая свяжет терминалы В, С1, С2, D, E и F. Это позволит разгрузить трансферный пешеходный переход. Стоимость строительства путей до терминала B составит 12 миллиардов рублей. Работы оплатит компания "Российские железные дороги".