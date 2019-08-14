СК завершил расследование дела об убийстве пятилетней девочки в Серпухове

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Следствие завершило расследование уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в подмосковном Серпухове в 2018 году, суд решит вопрос о принудительном лечении 29-летнего обвиняемого, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК России Ольга Врадий.
Как установлено следствием, 22 июля 2018 года мужчина увел пятилетнюю девочку с детской площадки возле дома в Серпухове, привел ее к себе в квартиру, где совершил преступления против половой неприкосновенности ребенка, а затем убил. Буквально за несколько часов поисков добровольцами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" была обнаружена спортивная сумка, в которой находилось тело пропавшего ребенка.
По словам Врадий, следователи установили причастность мужчины к еще нескольким преступлениям против половой неприкосновенности детей.
"Расследование уголовного дела завершено. В настоящее время мужчина находится в психиатрической больнице в связи с нахождением в реактивном состоянии. До выхода его из указанного состояния эксперты не смогут дать точный ответ о его вменяемости на момент совершения преступлений в отношении детей. Поэтому уголовное дело направлено в суд для применения в отношении него принудительной меры медицинского характера", - сказала Врадий.