СК завершил расследование дела об убийстве пятилетней девочки в Серпухове

"Расследование уголовного дела завершено. В настоящее время мужчина находится в психиатрической больнице в связи с нахождением в реактивном состоянии. До выхода его из указанного состояния эксперты не смогут дать точный ответ о его вменяемости на момент совершения преступлений в отношении детей. Поэтому уголовное дело направлено в суд для применения в отношении него принудительной меры медицинского характера", - сказала Врадий.