Посол КНР в России: торговой войной США "себе же ноги отшибут"

МОСКВА, 14 авг - " Проект "Россия-Китай: главное . "Поднимая камень торговой войны, США сами себе ноги отшибут", - заявил 14 августа в Москве чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Говоря об американо-китайском торговом конфликте, высокопоставленный дипломат подчеркнул: "Не мы спровоцировали торговые трения, а отрицательное сальдо США в торговле с Китаем – не наша вина". Посол объяснил диспропорции в американо-китайской торговле ограничениями США на поставки высокотехнологичной продукции в КНР. "Мы хотим покупать американские товары, но они говорят – нет, только "Боинги" и мандарины. У нас товарооборот больше 500 миллиардов долларов – сколько там этих мандаринов?" - образно пояснил дипломат.

Чжан Ханьхуэй также усомнился в правомерности американской статистики относительно отрицательного сальдо в торговле с КНР. В Пекине считают неправильным учитывать при исчислении американского дефицита реэкспортную торговлю с Китаем, при которой в КНР делают продукцию из американского импортного сырья и комплектующих, отправляя ее обратно в США.

Дипломат подчеркнул: "американское руководство либо действительно не знает, либо прикидывается, что не знает" того, что немалую долю китайского экспорта КНР в США составляет продукция американских же компаний. "Так, свыше 90% сотовых телефонов и планшетов Apple производится в Китае. Мы поставляем их по всему миру, но это не китайская продукция. Это производство американских предприятий на китайской территории. То же самое касается другой продукции", - отметил посол.

Чжан Ханьхуэй также отверг обвинения США в том, что КНР незаконно копирует американские технологии. "Технологий, которые мы имеем сегодня, в Америке просто нет. Как мы можем воровать то, чего в США нет, или появится только завтра?" - задается вопросом посол.