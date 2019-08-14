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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Посол КНР в России: торговой войной США "себе же ноги отшибут"

14:40 14.08.2019 (обновлено: 14:44 14.08.2019)
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© Фото : "Россия-Китай: главное"/Ван ЮйюньЧрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй
© Фото : "Россия-Китай: главное"/Ван Юйюнь
МОСКВА, 14 авг - Проект "Россия-Китай: главное". "Поднимая камень торговой войны, США сами себе ноги отшибут", - заявил 14 августа в Москве чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Говоря об американо-китайском торговом конфликте, высокопоставленный дипломат подчеркнул: "Не мы спровоцировали торговые трения, а отрицательное сальдо США в торговле с Китаем – не наша вина". Посол объяснил диспропорции в американо-китайской торговле ограничениями США на поставки высокотехнологичной продукции в КНР. "Мы хотим покупать американские товары, но они говорят – нет, только "Боинги" и мандарины. У нас товарооборот больше 500 миллиардов долларов – сколько там этих мандаринов?" - образно пояснил дипломат.
Чжан Ханьхуэй также усомнился в правомерности американской статистики относительно отрицательного сальдо в торговле с КНР. В Пекине считают неправильным учитывать при исчислении американского дефицита реэкспортную торговлю с Китаем, при которой в КНР делают продукцию из американского импортного сырья и комплектующих, отправляя ее обратно в США.
Дипломат подчеркнул: "американское руководство либо действительно не знает, либо прикидывается, что не знает" того, что немалую долю китайского экспорта КНР в США составляет продукция американских же компаний. "Так, свыше 90% сотовых телефонов и планшетов Apple производится в Китае. Мы поставляем их по всему миру, но это не китайская продукция. Это производство американских предприятий на китайской территории. То же самое касается другой продукции", - отметил посол.
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13 августа, 10:11Акценты - Радио Sputnik
Торговая война золоту на пользу. А вот доллару – нетПока Китай и США ведут торговую войну, золото растет в цене. С октября прошлого года драгоценный металл прибавил 25% стоимости. А резервная валюта номер один – доллар ‒ слабеет. Все из-за той же торговой войны.
Чжан Ханьхуэй также отверг обвинения США в том, что КНР незаконно копирует американские технологии. "Технологий, которые мы имеем сегодня, в Америке просто нет. Как мы можем воровать то, чего в США нет, или появится только завтра?" - задается вопросом посол.
Наконец, он жестко отверг попытки США оказать давление на Пекин по поводу корректировки китайского экономического законодательства. "Внесение изменений в китайское законодательство – дело Всекитайского собрания народных представителей, а не Лайтхайзера. Такие действия США - явное вмешательство во внутренние дела КНР. Этому мы будем сопротивляться", - подчеркнул дипломат.
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