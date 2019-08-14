В Тольятти на территории бывшего завода произошел пожар

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

САМАРА, 14 авг - РИА Новости. Фосфорный шлам на площади 8 квадратных метров горел в среду утром на территории бывшего завода "Фосфор" в Тольятти, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в Центральном районе Тольятти поступило в 10.34 (9.34 мск), в 10.41 (9.41 мск) пожар был ликвидирован.

"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение мусора на территории бывшего завода "Фосфор" на площади 8 квадратных метров. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.