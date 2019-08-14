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РИА Новости

Суд оставил в СИЗО бросившего бутылку в росгвардейца на незаконной акции

14:26 14.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамариддин Раджабов, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Самариддин Раджабов, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО Самариддина Раджабова - третьего обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд оставил решение Пресненского районного суда Москвы без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Пресненский суд 5 августа арестовал Раджабова до 27 сентября. По данным следствия, во время несанкционированного митинга он кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии, попав в шею. Таким образом, ему вменяют и участие в массовых беспорядках, и нападение на представителя власти, за что грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Митинги за рубежом
1 августа, 20:11РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях за рубежом
Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу. Лишь режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев избежал ареста, так как который из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.
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РосгвардияМосковский городской судМоскваПроисшествия
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