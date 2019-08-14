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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Три коллектива закроют программу "Военные оркестры в парках" 17 августа

14:23 14.08.2019
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© Фото от организаторов "Спасской башни"Три оркестра закроют программу "Военные оркестры в парках" 17 августа
Три оркестра закроют программу Военные оркестры в парках 17 августа
© Фото от организаторов "Спасской башни"
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Центральный военный оркестр Минобороны, Центральный оркестр ВМФ России имени Римского-Корсакова и оркестр Почётного караула закроют в субботу программу "Военные оркестры в парках", сообщили РИА Новости в среду в оргкомитете фестиваля "Спасская башня".

"У Итальянского грота выступят три музыкальных коллектива, постоянные участники фестиваля "Спасская башня" – Центральный военный оркестр министерства обороны РФ, Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ России им. Н. А. Римского-Корсакова и Военный образцовый оркестр Почётного караула", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выступление начнется в 16.00 мск.
На закрытие программы придут руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов, начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ — главный военный дирижёр Тимофей Маякин и министр правительства Москвы руководитель департамента культуры Александр Кибовский.
В саду Эрмитаж состоялся концерт военного оркестра фестиваля Спасская башня
1 июля, 12:19Фестиваль "Спасская башня"
В саду "Эрмитаж" выступил военный оркестр фестиваля "Спасская башня"
Программа "Военные оркестры в парках" стартовала 18 мая также в Александровском саду. За три месяца 16 военных духовых оркестров Московского гарнизона дали 16 бесплатных концертов в 14 московских парках и садах.
В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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