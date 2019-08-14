Три коллектива закроют программу "Военные оркестры в парках" 17 августа

Три оркестра закроют программу "Военные оркестры в парках" 17 августа

© Фото от организаторов "Спасской башни" Три оркестра закроют программу "Военные оркестры в парках" 17 августа

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Центральный военный оркестр Минобороны, Центральный оркестр ВМФ России имени Римского-Корсакова и оркестр Почётного караула закроют в субботу программу "Военные оркестры в парках", сообщили РИА Новости в среду в оргкомитете фестиваля "Спасская башня".

"У Итальянского грота выступят три музыкальных коллектива, постоянные участники фестиваля "Спасская башня" – Центральный военный оркестр министерства обороны РФ, Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ России им. Н. А. Римского-Корсакова и Военный образцовый оркестр Почётного караула", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выступление начнется в 16.00 мск.

На закрытие программы придут руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов, начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ — главный военный дирижёр Тимофей Маякин и министр правительства Москвы руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

Программа "Военные оркестры в парках" стартовала 18 мая также в Александровском саду. За три месяца 16 военных духовых оркестров Московского гарнизона дали 16 бесплатных концертов в 14 московских парках и садах.