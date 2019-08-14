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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Посол КНР в России: у США не получится навесить на Китай ярлык агрессора

14:11 14.08.2019
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© Фото : "Россия-Китай: главное"/Ван ЮйюньЧрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй
© Фото : "Россия-Китай: главное"/Ван Юйюнь
МОСКВА, 14 авг - Проект "Россия-Китай: главное". У США не получится навесить на Китай ярлык мирового агрессора, заявил в среду чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

"США пытаются омрачить образ Китая, выставить его агрессором. Однако весь мир знает, кто на самом деле является агрессивной страной", - отметил дипломат.

По его словам, с момента своего образования США чуть ли не каждый год воюют.
"Они бомбили весь мир. Ирак, Сирия, Ливия, Югославия – везде и всюду. После этих бомбежек Китай – восстанавливает. Мы строим в Ираке, в Ливии, в Югославии. США занимаются разгромом мира, а мы строим мир. Очевидно, кто защищает мир, а кто нарушает правила", - подчеркнул глава китайского диппредставительства.
Доллар - Юань
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Однако даже несмотря на агрессивную риторику Вашингтона, Китай остается открытым к диалогу с США, отметил Чжан Ханьхуэй. "Мы готовы путем консультаций урегулировать существующие споры, но мы имеем силы, возможности и волю защитить собственные интересы", - резюмировал посол.
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Россия-Китай: ГлавноеЧжан ХаньхуэйКитайРоссияСШАВ мире
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