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В Подмосковье до конца 2019 года откроется 16 детсадов и школ

14:07 14.08.2019 (обновлено: 14:08 14.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУченики в классе во время занятия
Ученики в классе во время занятия
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. До конца 2019 года в Московской области планируется открыть 12 школ и четыре детских сада, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области.

"До конца года в Подмосковье откроется 12 школ и пристроек, а также 4 детских сада", - сообщает пресс-служба.

Новые учебные заведения будут открыты в микрорайоне "Северный" города Домодедово и городском округе Ступино. Пристройки к общеобразовательным школам будут открыты в Котельниках, Пушкине, Ногинске, Медвежьих Озерах. Кроме того, завершится строительство спорткомплекса Вербилковской школы в Талдоме.
"Количество детей в школах Подмосковья ежегодно увеличивается на 40 тысяч человек, поэтому строительство школ особенно необходимо. В области постепенно снижается уровень второй смены. За пять лет он сократился в два раза - с 11,5% до 5,8%", - цитирует пресс-служба первого зампреда правительства Московской области Ольгу Забралову.
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Кроме того, завершится строительство школ в Климовске, Сергиевом Посаде, Одинцове, Дмитрове и Ивантеевке. По одному детскому саду откроется в Ногинске и Наро-Фоминске и два в Королеве.
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