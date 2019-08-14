Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T14:05Z
https://ria.ru/20190814/1557492177.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155541/89/1555418917_0:0:1706:959_1036x0_80_0_0_80d32146babe57a7eb29ab074278aa72.jpg
РИА Новости

Польше потребуется не менее полугода для очистки участка "Дружбы"

14:05 14.08.2019
325
© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
ВАРШАВА, 14 авг – РИА Новости. Польше потребуется минимум полгода для очистки своего участка нефтепровода "Дружба" от загрязненной нефти, заявил журналистам в среду уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Трубопроводная система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, в апреле оказалась в центре международного ЧП, когда в трубопровод попала нефть, загрязненная хлоридами. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за ЧП будет "Транснефть".
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
10 августа, 01:24РИА Новости
В "Роснефти" раскрыли метод расчета ущерба от загрязнения "Дружбы"
"Загрязнение польской системы соединениями хлора очень серьезное. PERN (польский оператор нефтепровода "Дружба") на сегодняшний день в состоянии поставить чистую нефть, но гибкость складской системы ограничена. На его очистку уйдут месяцы, минимум полгода", - сказал Наимский.
370220
Обсудить 3
Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"ТранснефтьПольшаБелоруссияРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России
РИА
Новости
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Газпроме" назвали дату слушаний по транзитному спору с "Нафтогазом"
Посол США в России Джон Хантсман
Песков прокомментировал предстоящую отставку американского посла
Джон Мид Хантсман
Посол США объяснил причины размещения карты незаконной акции в Москве
Лента
новостей
Противники Brexit в Лондоне
В Еврокомиссии призвали Британию объяснить свои идеи насчет Brexit
Никита Потураев
Советник Зеленского прокомментировал решение о блокировке российских сайтов
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель перечислила "хорошие причины" для размещения войск США в Германии
Символическая труба газопровода Ямал — Европа
Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
Mitsubishi прокомментировала инициативу о запрете эксплуатации старых машин
Задержание
Украинец установил "рекорд" страны по количеству судимостей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Кузбассе задержали мужчину, который поджег полицейского
Рубли
В России второй раз в году зафиксировали дефляцию
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель назвала условие расширения сотрудничества с Россией
Вход в здание министерства образования и науки РФ
В Минобрнауки прокомментировали приказ о контактах ученых с иностранцами
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Эксперт оценил последствия от возможного выхода США из ВТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
23:25К МКС запустят грузовой корабль Dream Chaser на новейшей ракете Vulcan
Лента новостейМолния