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РИА Новости

В Кузбассе задержали мужчину, который поджег полицейского

13:58 14.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 14 авг – РИА Новости. Полицейские в Кузбассе задержали дебошира, при задержании которого полицейский получил ожоги, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.
Ранее сообщалось что инцидент произошел в поселке Елань Новокузнецкого района. Прибывшие на вызов о семейно-бытовом конфликте сотрудники полиции предприняли попытку задержания дебошира, тот в ответ "облил себя легковоспламеняющейся жидкостью, которая также попала на одежду участкового уполномоченного полиции". Полицейского доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести, а владелец дома успел скрыться.
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"Накануне в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину. Он прятался в доме у родственников, проживающих в городе Осинники. Ему также понадобилась помощь медиков", – говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту руководством ГУМВД России по Кемеровской области назначена служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
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Кемеровская областьПроисшествия
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