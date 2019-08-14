В Кузбассе задержали мужчину, который поджег полицейского

КЕМЕРОВО, 14 авг – РИА Новости. Полицейские в Кузбассе задержали дебошира, при задержании которого полицейский получил ожоги, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.

Ранее сообщалось что инцидент произошел в поселке Елань Новокузнецкого района. Прибывшие на вызов о семейно-бытовом конфликте сотрудники полиции предприняли попытку задержания дебошира, тот в ответ "облил себя легковоспламеняющейся жидкостью, которая также попала на одежду участкового уполномоченного полиции". Полицейского доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести, а владелец дома успел скрыться.

"Накануне в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину. Он прятался в доме у родственников, проживающих в городе Осинники. Ему также понадобилась помощь медиков", – говорится в сообщении.