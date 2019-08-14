Песков оценил действующие в России регламенты безопасности

"Пожары, технологические катастрофы, они так или иначе происходят везде... Достаточно жесткие правила, достаточно жесткие регламенты существуют и по линии МЧС, и по линии нашей пожарной службы, и по линии других контролирующих органов. И здесь всегда остается вопрос целесообразности, той самой "золотой середины", чтобы вот эти вменяемые требования с одной стороны обеспечивали безопасность, а с другой стороны - они не сдерживали развитие в экономике и так далее. Поэтому здесь ведется круглосуточная систематическая работа по линии всех государственных органов и проверяющих служб, органов и ведомств", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируют ли после ряда таких трагедий, как ДТП под Новороссийском, пожар в лагере "Холдоми" и других утверждать более ужесточенный регламент безопасности.