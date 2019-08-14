Песков оценил действующие в России регламенты безопасности

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Для предотвращения пожаров, аварий и других катастроф в России действуют жесткие правила и регламенты, которые стараются соблюдать баланс между обеспечением безопасности и сдерживанием экономического развития, введение более ужесточенных режимов не требуется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду.
"Пожары, технологические катастрофы, они так или иначе происходят везде... Достаточно жесткие правила, достаточно жесткие регламенты существуют и по линии МЧС, и по линии нашей пожарной службы, и по линии других контролирующих органов. И здесь всегда остается вопрос целесообразности, той самой "золотой середины", чтобы вот эти вменяемые требования с одной стороны обеспечивали безопасность, а с другой стороны - они не сдерживали развитие в экономике и так далее. Поэтому здесь ведется круглосуточная систематическая работа по линии всех государственных органов и проверяющих служб, органов и ведомств", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируют ли после ряда таких трагедий, как ДТП под Новороссийском, пожар в лагере "Холдоми" и других утверждать более ужесточенный регламент безопасности.
Песков добавил, что "на дорогах фактически ведется война ", потому что в среднем в год в автокатастрофах гибнет, по его словам, более 30 тысяч людей. Благодаря мерам, которые принимаются по линии транспортной полиции, это количество из года в год сокращается, отметил пресс-секретарь российского лидера.