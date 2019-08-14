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РИА Новости

Пресс-конференция о совершенствовании миграционного законодательства

13:52 14.08.2019 (обновлено: 14:09 14.08.2019)
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15 августа в 12:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Актуальные вопросы совершенствования миграционного законодательства Российской Федерации".
Участники:
- начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-майор полиции Валентина КАЗАКОВА;
- заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Сергей МАНАЕНКОВ;
- заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Дмитрий ДЕМИДЕНКО;
- заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Александр АКСЁНОВ.

В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство, изменения действующих процедур приобретения гражданства Российской Федерации и другие аспекты современной миграционной политики.

Аккредитация Наталья Ханина Тел: 8(495)667-52-50; 8-916-479-55-87 Email: pr@mvd.gov.ru, nkhanina@mvd.gov.ru
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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