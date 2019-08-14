"Интер РАО" не продлила концессию по ТЭС Trakya

"Мы в начале июня в соответствии с окончанием действия концессионного соглашения по турецкому активу передали уполномоченной организации с турецкой стороны наш актив - Trakya Elektrik. Хочу отметить, что до этого момента она практически все время находилась в холодном резерве (практически не вырабатывала электроэнергию - ред.), но это не повлияло на наши финансовые результаты, так как мы получали плату за располагаемую мощность, готовую к несению нагрузки", - сообщил Маслов.