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РИА Новости
Теплоснабжение

"Интер РАО" не продлила концессию по ТЭС Trakya

13:51 14.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТепловая электростанция. Архивное фото
Тепловая электростанция. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 14 авг - РИА Новости. "Интер РАО" не стала продлевать с Турцией концессию по ТЭС Trakya, станция перешла турецкой стороне, сообщил в ходе телефонной конференции член правления, руководитель блока стратегии и инвестиций российской компании Алексей Маслов.

"Мы в начале июня в соответствии с окончанием действия концессионного соглашения по турецкому активу передали уполномоченной организации с турецкой стороны наш актив - Trakya Elektrik. Хочу отметить, что до этого момента она практически все время находилась в холодном резерве (практически не вырабатывала электроэнергию - ред.), но это не повлияло на наши финансовые результаты, так как мы получали плату за располагаемую мощность, готовую к несению нагрузки", - сообщил Маслов.

"Интер РАО" в 2012 году приобрела 90% турецкой компании Trakya Elektrik за 67,5 миллиона долларов. В мае 2013 года "Интер РАО" довела свою долю до 100%. Trakya Elektrik на основании договора с министерством энергетики и природных ресурсов Турции в качестве оператора проекта построила и эксплуатирует газовую ТЭС Trakya мощностью 478 МВт (введена в работу в 1999 году). Срок концессионного соглашения включал в себя первоначальный период до 2019 года включительно с возможностью продления до 2046 года по усмотрению минэнерго Турции.
В течение первоначального периода определенные государственные компании Турции обязаны были приобретать минимальный объем электроэнергии ТЭС по принципу "take-or-pay". Как сообщала "Интер РАО" в 2012 году, для сохранения у нее ТЭС после 2019 года необходимо выполнение четырех условий: надежность производства электроэнергии, у ТЭС должны быть законтрактованы достаточные объемы газа, компания должна быть финансово устойчивой, а цена производимой электроэнергии должна быть не больше 90% средневзвешенной цены на электроэнергию турецких госкомпаний.
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