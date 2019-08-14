Путин обсудит с главой ВТБ направления работы банка

По его словам, президент сегодня работает в Москве. В его графике - "обычная внутрикремлевская работа": рабочие встречи, внутренние совещания с руководством администрации, по экспертной линии.

"Из публичного - он примет главу ВТБ Андрея Костина. Один из системообразующих банков. Традиционно Путин сверяет часы, тем более, по основным, так сказать, направлениям работы банка. Тем более, банк так или иначе участвует во всех жизненно важных экономических процессах", - сказал Песков.