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РИА Новости

Путин обсудит с главой ВТБ направления работы банка

13:34 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с главой ВТБ Андреем Костиным, обсудит направления работы этого системообразующего банка, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, президент сегодня работает в Москве. В его графике - "обычная внутрикремлевская работа": рабочие встречи, внутренние совещания с руководством администрации, по экспертной линии.
"Из публичного - он примет главу ВТБ Андрея Костина. Один из системообразующих банков. Традиционно Путин сверяет часы, тем более, по основным, так сказать, направлениям работы банка. Тем более, банк так или иначе участвует во всех жизненно важных экономических процессах", - сказал Песков.
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ВТБДмитрий ПесковАндрей Костин (банкир)Владимир ПутинРоссияЭкономика
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