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РИА Новости

В Кремле прокомментировали опрос о падении рейтинга партий

13:32 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на соцопрос о падении рейтинга партий, но считают, что рано делать выводы: в августе люди менее политизированы, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы, конечно, считаем, наверное, что было бы преждевременно делать какие-то обобщающие выводы на основе таких опросов. Тем более с учетом летнего периода", - сказал Песков, отвечая на вопрос о результатах опроса "Левада-центра", показавших падение рейтинга политических партий.
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Он отметил, что в августе люди менее политизированы.
"Мы обращаем внимание, как и на все остальные опросы. Вместе с тем хочу отметить, что уже много лет хорошо известна европейская тенденция к такой деполитизации общих пристрастий европейцев, включая и россиян, конечно. Вы знаете, что и явка в европейских странах весьма низкая на выборах, и участие тоже на низком уровне. Поэтому такие тенденции есть, они хорошо известны, но опять же, я пока не спешил бы делать каких-то далекоидущих выводов", - добавил он.
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Левада-центрДмитрий ПесковМоскваПолитика
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