В Кремле прокомментировали опрос о падении рейтинга партий

"Мы, конечно, считаем, наверное, что было бы преждевременно делать какие-то обобщающие выводы на основе таких опросов. Тем более с учетом летнего периода", - сказал Песков, отвечая на вопрос о результатах опроса "Левада-центра", показавших падение рейтинга политических партий.

"Мы обращаем внимание, как и на все остальные опросы. Вместе с тем хочу отметить, что уже много лет хорошо известна европейская тенденция к такой деполитизации общих пристрастий европейцев, включая и россиян, конечно. Вы знаете, что и явка в европейских странах весьма низкая на выборах, и участие тоже на низком уровне. Поэтому такие тенденции есть, они хорошо известны, но опять же, я пока не спешил бы делать каких-то далекоидущих выводов", - добавил он.