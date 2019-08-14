Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T13:32Z
https://ria.ru/20190814/1557490108.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155717/75/1557177590_0:106:1121:737_1036x0_80_0_0_30ed341f50a9d67bb39651482a842e8d.jpg
РИА Новости

Путин ежедневно получает сводки по ситуации с лесными пожарами в Сибири

13:32 14.08.2019
143
© Фото : Федеральная АвиалесоохранаЛесной пожар
Лесной пожар
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Лесной пожар. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно получает сводки по ситуации с лесными пожарами в Сибири и по тем мерам, которые принимаются для их тушения, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент, безусловно, получает ежедневно оперативные сводки по состоянию с лесными пожарами, по тем мерам, которые принимаются для сокращения ореола возгорания", - сказал Песков.
Тушение пожаров в Якутии
30 июля, 08:00РИА Новости
"Жалко до слез!" К чему приведут крупнейшие лесные пожары в Сибири
Он также добавил в ответ на вопрос о последних данных по лесным пожарам в Сибири, что неправильно было бы давать эти сводки из администрации президента.
"Это должны делать профессионалы... Это нужно все-таки спрашивать в МЧС", - отметил Песков.
В понедельник Авиалесоохрана сообщала, что в России действуют 202 лесных пожара на площади 283,2 тысячи гектаров, которые активно тушат, из них 146,7 тысячи в Иркутской области и 126,1 тысячи в Красноярском крае. Кроме того, лесные пожары действуют на более чем 2,5 миллиона гектаров леса на удаленных территориях.
110004
Обсудить 1
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
На тушении пожаров в Сибири все работают до седьмого пота, заявил Песков
РИА
Новости
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы
СК попросил арестовать участника незаконного шествия в Москве Котова
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
Песков прокомментировал ситуацию вокруг расследования дела Голунова
. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской. 10 августа 2019
Песков не стал комментировать поездку Путина на мотоцикле без шлема в Крыму
Лента
новостей
Тушение лесных пожаров
Песков оценил действующие в России регламенты безопасности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали опрос о падении рейтинга партий
Взрыв и пожар на территории воинской части в Красноярском крае
Жителям Каменки, где было ЧП на арсенале, рекомендовали вернуться домой
Посол США в России Джон Хантсман
Хантсман назвал сообщения СМИ о кандидатуре возможного преемника слухами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали проверку ситуации с задержанием Коновалова
Вулкан Карымский
На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 4,5 километра
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков призвал ученых быть бдительными, но не заковывать себя в правила
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возможный выход США из ВТО
Работа за компьютером
В Кремле не обсуждали идею четырехдневной рабочей недели
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
Рослесхоз дал оценку ситуации с лесными пожарами в Сибири
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле анонсировали визит Путина в Финляндию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
23:33В Совфеде оценили планы Польши повысить цены на транзит российского газа
Лента новостейМолния