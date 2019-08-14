МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно получает сводки по ситуации с лесными пожарами в Сибири и по тем мерам, которые принимаются для их тушения, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент, безусловно, получает ежедневно оперативные сводки по состоянию с лесными пожарами, по тем мерам, которые принимаются для сокращения ореола возгорания", - сказал Песков.
Он также добавил в ответ на вопрос о последних данных по лесным пожарам в Сибири, что неправильно было бы давать эти сводки из администрации президента.
"Это должны делать профессионалы... Это нужно все-таки спрашивать в МЧС", - отметил Песков.
В понедельник Авиалесоохрана сообщала, что в России действуют 202 лесных пожара на площади 283,2 тысячи гектаров, которые активно тушат, из них 146,7 тысячи в Иркутской области и 126,1 тысячи в Красноярском крае. Кроме того, лесные пожары действуют на более чем 2,5 миллиона гектаров леса на удаленных территориях.