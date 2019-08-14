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РИА Новости

Памфилова призвала обновить соглашение между ЦИК и МВД

13:13 14.08.2019
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что необходимо уточнить и обновить некоторые положения действующего соглашения о взаимодействии ЦИК и МВД.
"Я считаю, что критика нашего соглашения 2011 года между ЦИК и МВД во многом обоснована. Во многом оно устарело в том виде, в котором есть. Идут разногласия, разночтения. Его надо осовременивать", - сказала она на заседании ЦИК в среду.
Глава ЦИК Элла Памфилова
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Она добавила, что механизм взаимодействия в части проверки предоставленных кандидатами подписей избирателей должен быть проработан так, чтобы ЦИК получал необходимую информацию от МВД, сформулированную должным образом и без нарушения закона о персональных данных, и мог представить ее кандидату.
"Надо найти форму, чтобы с одной стороны не нарушать закон о персональных данных, но, с другой стороны, максимально вооружить кандидатов по итогам этой экспертизы, чтобы они вовремя могли исправить то, что можно исправить", - отметила Памфилова.
Председатель ЦИК подчеркнула, что Центризбирком внимательно собирает и анализирует все возникающие проблемы и вопросы, чтобы впоследствии сделать выводы.
Соглашение о взаимодействии Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и министерства внутренних дел РФ было заключено в 2011 году.
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Элла ПамфиловаЦИК РФМВД РФРоссияПолитика
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