Памфилова призвала обновить соглашение между ЦИК и МВД

"Я считаю, что критика нашего соглашения 2011 года между ЦИК и МВД во многом обоснована. Во многом оно устарело в том виде, в котором есть. Идут разногласия, разночтения. Его надо осовременивать", - сказала она на заседании ЦИК в среду.