Леонид Агутин в Сети подробнее рассказал о своем "испанском" альбоме

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Леонид Агутин на своей странице в инстаграме подробнее рассказал о новом альбоме на испанском языке.

"В латиноамериканскую пластинку войдет одна песня, которая уже выпускалась ранее - "Отец рядом с тобой". Ее решили спеть на английском языке. Остальные композиции совершенно новые, написанные специально для этого проекта, будут спеты на испанском. Половина альбома уже записана", - поделился музыкант.

Он добавил, что параллельно на студии в Твери готовятся несколько новых песен для его русскоязычной пластинки.

Ранее, Агутин сообщал в социальной сети, что работает над "испанским" альбомом вместе с носителями языка.