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РИА Новости
Культура

Леонид Агутин в Сети подробнее рассказал о своем "испанском" альбоме

14:36 14.08.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Леонид Агутин
Певец Леонид Агутин
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Леонид Агутин на своей странице в инстаграме подробнее рассказал о новом альбоме на испанском языке.
"В латиноамериканскую пластинку войдет одна песня, которая уже выпускалась ранее - "Отец рядом с тобой". Ее решили спеть на английском языке. Остальные композиции совершенно новые, написанные специально для этого проекта, будут спеты на испанском. Половина альбома уже записана", - поделился музыкант.
Он добавил, что параллельно на студии в Твери готовятся несколько новых песен для его русскоязычной пластинки.
Ранее, Агутин сообщал в социальной сети, что работает над "испанским" альбомом вместе с носителями языка.
Дата выхода диска и трек-лист пока не известны.
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КультураМузыкаНовости культурыЛеонид АгутинТверь
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