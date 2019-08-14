В ЦИК назвали главную причину для отказа в регистрации кандидатов в МГД

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Наличие недостоверных подписей стало главной причиной для отказа в регистрации практически для всех кандидатов в Мосгордуму, заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

"Есть три основных причины, по которым было отказано: недостоверное количество подписей, отсутствие сведений об обязательствах имущественного характера и преимущество должностного положения… Отсутствие недостоверных подписей – практически это главная позиция у всех кандидатов", - сказал Булаев на заседании Центризбиркома.

По его словам, в ЦИК проводилась повторная проверка тех выводов, которые были сделаны в Мосгоризбиркоме при рассмотрении жалоб кандидатов.

Булаев добавил, что начальная конкуренция на выборах в МГД составляла более 10 человек на место в каждом округе, девять партий сегодня борются за мандаты, каждый четвертый - самовыдвиженец.

"На наш взгляд, это представительство вполне в тех параметрах, которые представлены в среднем по России", - сказал он.

Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.

ЦИК после рассмотрения оставил без удовлетворения жалобы на решение об отказе в регистрации Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Александра Руденко, Анастасии Брюхановой и Ильи Яшина, Геннадия Гудкова, Александра Соловьева. Юлия Серебрянская и Екатерина Игнатова, а также Иван Кульнев после рассмотрения жалоб на заседаниях рабочей группы ЦИК отозвали их.