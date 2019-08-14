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РИА Новости

РЖД начали строительство ветки до северных терминалов "Шереметьево"

12:55 14.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗдание терминала В аэропорта Шереметьево
Здание терминала В аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Здание терминала В аэропорта Шереметьево. Архивное фото
АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО (Московская область), 14 авг - РИА Новости. РЖД начали строительство железнодорожной ветки от южных терминалов аэропорта "Шереметьево" к северному терминальному комплексу, в частности, к терминалу B, сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Андрей Макаров.
Сейчас доехать по железной дороге из Москвы в "Шереметьево" можно "Аэроэкспрессом" только до южных терминалов аэропорта - D, E и F. Северный терминальный комплекс включает терминалы B и строящийся C. Между ними будет пешеходный переход. В терминал В из южных терминалов сейчас можно добраться на межтерминальном "метро", собственном автомобиле или такси, маршрутках и автобусах. Занимавший пост замгендиректора РЖД Петр Кацыв летом прошлого года оценивал стоимость железной дороги до северной зоны аэропорта в 10,9 миллиарда рублей. Он говорил тогда, что деньги в проект, скорее всего, вложит монополия.
"Мы ожидаем, что с учетом того, что проектирование мы начали в прошлом году, в этом году развернули активные строительно-монтажные работы, в соответствии с бюджетом проект будет закончен в 2021 году, то есть уже в 2022 году мы понимаем, что поезда сюда пойдут... В целом стоимость проекта примерно оценивается около 12 миллиардов рублей", - сообщил Макаров на стройплощадке проекта. Он также уточнил, что это будут средства РЖД, и стоимость может несколько уточняться, потому что проектирование ещё идёт.
Согласно сообщению РЖД, реализовать проект запланировано в два этапа. Первый этап предполагает строительство станции в северном терминальном комплексе и железной дороги, так называемой "подковы", которая пройдёт до действующей станции в южном терминальном комплексе.
"Это будет "подкова" на первом этапе, которая будет соединять существующий "Шереметьево-2" и "Шереметьево-1", то есть прямого сообщения пока что с Белорусским вокзалом отсюда не будет. Поезда, которые сегодня приходят на южные терминалы D, E, F, и оттуда сюда будет идти по "подкове" шаттл (поезд - ред.) с интервалом 10-15 минут, который будет транспортировать людей между терминалами", - добавил Макаров. Он уточнил, что железная дорога строится под привычные поезда.
Согласно проекту, для реализации второго этапа потребуется продолжение строительства двухпутной соединительной линии от станции "Шереметьево-1" с подключением к существующим путям в сторону остановочного пункта "Шереметьевская" Савеловского направления Московской железной дороги. При этом развитие подхода к аэропорту планируется синхронизировать с развитием Савеловского направления в рамках проекта МЦД-1.
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Инфраструктура - НовостиРЖДМосковская областьШереметьево (аэропорт)Экономика
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