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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

Глава КЧР на форуме "Машук 2019" сыграл с молодежью в игру "Лига эрудитов"

12:51 14.08.2019 (обновлено: 12:59 14.08.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР на форуме "Машук 2019" сыграл с молодежью в игру "Лига эрудитов"
Глава КЧР на форуме Машук 2019 сыграл с молодежью в игру Лига эрудитов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 14 авг - РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов в рамках десятого юбилейного молодежного форума "Машук - 2019" сыграл в интеллектуальную игру "Лига эрудитов". О встрече с молодежью и участии в викторине руководитель республики написал на своей странице в сети Инстаграм.
Глава республики отметил, что "с удовольствием принял предложение ребят на "Машуке" сыграть в интеллектуальную игру "Лига эрудитов", связал популярность этой игры в Карачаево-Черкесии с тем, у молодежи есть потребность в интеллектуальном развитии и самообразовании.
Он также отметил, что молодые люди с лёгкостью отвечали на вопросы из курса истории России и Карачаево-Черкесии, рассуждали на тему патриотизма и гражданственности.

"Главный итог, который я для себя вынес по итогу игры - я очень горжусь нашей молодёжью! В очередной раз убедился, что в нашей республике живут самые умные и активные юноши и девушки, которые любят свою республику и готовы работать на благо родного региона", - написал Темрезов.

В молодёжном форуме "Машук - 2019", который открылся в Пятигорске 9 августа, участвует 300 человек от Карачаево-Черкесии. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие годы. Все они в рамках форума будут презентовать проекты, которые могут быть полезными для своего региона и его социально-экономического развития.
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Всего на "Машуке" в этом году участвует 3 тысячи молодых людей из семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа.
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