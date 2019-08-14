Жительницу Ингушетии заподозрили в пособничестве боевикам в Сирии

НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в том, что она более 3 лет оказывает пособническую помощь боевикам в Сирии, сообщает региональное СУСК РФ.

"По данным следствия, с апреля 2016 года по настоящее время 24-летняя жительница Ингушетии, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, участвует в деятельности вооруженной организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина выполняет функции по оказанию пособнической помощи членам террористической организации.

"До настоящего времени она не предприняла меры к добровольному прекращению своего участия в деятельности международной террористической организации", - уточняет ведомство.