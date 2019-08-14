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РИА Новости

Жительницу Ингушетии заподозрили в пособничестве боевикам в Сирии

12:49 14.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в том, что она более 3 лет оказывает пособническую помощь боевикам в Сирии, сообщает региональное СУСК РФ.
"По данным следствия, с апреля 2016 года по настоящее время 24-летняя жительница Ингушетии, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, участвует в деятельности вооруженной организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина выполняет функции по оказанию пособнической помощи членам террористической организации.
"До настоящего времени она не предприняла меры к добровольному прекращению своего участия в деятельности международной террористической организации", - уточняет ведомство.
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10 августа, 22:23Война в Сирии
Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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ИнгушетияСирияРоссияПроисшествия
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