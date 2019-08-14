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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Памфилова оценила решение Митрохина подать в суд из-за недопуска на выборы

12:41 14.08.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова
Элла Памфилова
© РИА Новости
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Элла Памфилова
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает справедливым решение зарегистрировать выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы, по ее словам, он поступил правильно, обратившись в суд с жалобой на отказ в регистрации.
Митрохин ранее обжаловал решение окружного избиркома, отказавшего в регистрации его кандидатуры в 43-м округе. Мосгоризбирком удовлетворил жалобу: МГИК счел возможным вернуть Митрохину часть ранее отбракованных подписей избирателей, их должно было хватить для регистрации. Мосгоризбирком обязал окружную комиссию пересмотреть свое решение и перепроверить документы Митрохина. Позже решение окружного избиркома отменил Мосгорсуд. ОИК в среду зарегистрирует Митрохина кандидатом в депутаты.
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"Сергей Митрохин - это большой политический труженик. Он не от выборов до выборов, не от кампании до кампании, а все время в политической работе, с жителями Москвы, отстаивает какие-то насущные интересы. Поэтому я считаю, что это очень справедливо. Я уверена, что теперь его зарегистрируют, и вопросов быть не может", - сказала Памфилова в интервью радиостанции "Коммерсант ФМ".

По ее словам, Митрохин "совершенно грамотно, правильно" поступил, обратившись в суд. "Во-первых, он знает все процедуры, закон, поэтому он конкретно, предметно, поскольку он во всем этом разобрался, вел разговоры, отстаивал свои права и свои подписи, чего не скажешь о целом ряде незарегистрированных кандидатов, которые к нам обращались", - отметила глава ЦИК.
"Я думаю, если бы некоторые кандидаты реально свои возможности взвесили и лучше бы разбирались в нашей компетенции, то они бы понимали, что компетенция суда больше... Поэтому, конечно, ряду кандидатов было бы целесообразнее в суд обратиться, чем к нам. Но каждый делает свой выбор. То, что касалось нашей компетенции, мы максимально вытягивали", - подчеркнула Памфилова.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центризбиркома РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Мосгордуму седьмого созыва. 6 августа 2019
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Помимо этого она отметила, что есть серьезные вопросы к работе окружных избирательных комиссий. "И не только после решения суда, мы в процессе рассмотрения исков от кандидатов и их заявлений тоже видим, что целый ряд комиссий серьезно недоработал... Мы серьезно будем с этим разбираться по итогам кампании", - заключила председатель Центризбиркома.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуЭлла ПамфиловаСергей МитрохинЯблокоМосковский городской судМосковская городская думаМоскваПолитика
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