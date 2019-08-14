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РИА Новости
Новости Подмосковья

Мособлгосэкспертиза одобрила проект строительства школы во Фрязино

12:32 14.08.2019
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по сметной документации на строительство общеобразовательной школы на 825 мест в городе Фрязино, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
"Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства общеобразовательной школы на 825 мест в городе Фрязино", - цитирует пресс-служба слова министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева.
По его словам, ввод школы в эксплуатацию намечен на 2021 год.
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