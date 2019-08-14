Мособлгосэкспертиза одобрила проект строительства школы во Фрязино

Ученики на уроке в школе

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по сметной документации на строительство общеобразовательной школы на 825 мест в городе Фрязино, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

"Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства общеобразовательной школы на 825 мест в городе Фрязино", - цитирует пресс-служба слова министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева.