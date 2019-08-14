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РИА Новости

В Свердловской области закрыли подпольный цех по производству алкоголя

12:25 14.08.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦех розлива
Цех розлива
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Цех розлива. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Свердловской области пресекли деятельность подпольного цеха по производству алкоголя, изъято более 10 тонн спиртосодержащей продукции, сообщает в среду ведомство.
"Сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области... пресечена деятельность цеха по розливу фальсифицированной алкогольной продукции, представляющего собой кустарную производственную линию полного цикла", - говорится в сообщении.
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УФСБ уточняет, что цех располагался на территории строящегося дома в городе Заречный. В ходе оперативных мероприятий изъято более 10 тонн спиртосодержащей жидкости, в том числе 7513 стеклянных бутылок с нанесенными на них этикетками водочной и коньячной продукции марок "Нефть", "Царская охота", Hennessy, "Голд 999", "Дербент" и "Кенигсберг".
Правоохранительными органами задержаны семь работников производственного цеха, два из которых являются иностранными гражданами. Фальсификат изъят из обращения и передан на хранение в межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО.
Результаты оперативно-разыскных мероприятий направлены в полицию для проведения доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений по статьям УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки" и "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", отмечает УФСБ.
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ФСБ РФСвердловская областьРоссияПроисшествия
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