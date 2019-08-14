В Свердловской области закрыли подпольный цех по производству алкоголя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Свердловской области пресекли деятельность подпольного цеха по производству алкоголя, изъято более 10 тонн спиртосодержащей продукции, сообщает в среду ведомство.

"Сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области... пресечена деятельность цеха по розливу фальсифицированной алкогольной продукции, представляющего собой кустарную производственную линию полного цикла", - говорится в сообщении.

УФСБ уточняет, что цех располагался на территории строящегося дома в городе Заречный. В ходе оперативных мероприятий изъято более 10 тонн спиртосодержащей жидкости, в том числе 7513 стеклянных бутылок с нанесенными на них этикетками водочной и коньячной продукции марок "Нефть", "Царская охота", Hennessy, "Голд 999", "Дербент" и "Кенигсберг".

Правоохранительными органами задержаны семь работников производственного цеха, два из которых являются иностранными гражданами. Фальсификат изъят из обращения и передан на хранение в межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО.