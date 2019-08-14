В Сербии остановили разлив мазута в реку

БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Распространение мазута по реке в западной Сербии остановлено, заявил замглавы муниципалитета Иваница Момчило Митрович, добавив при этом, что это крупнейшая экологическая катастрофа в регионе.

Около 70 тонн мазута из запасов оздоровительно-реабилитационного центра города Иваница в 200 км на юго-запад от Белграда вылилось, по неустановленной пока причине, в реку Моравицу во вторник. Мазутное пятно угрожало спуститься по реке к городам Ариле и Чачак и нанести значительный экологический ущерб. В ночь на среду сотрудники сектора по ЧС МВД Сербии и коммунальных служб остановили специальными сетями распространение мазута в реке.

"Несмотря на то что прекращено стекание мазута в реку и его распространение ниже по течению, последствия будут. Это крупнейшая экологическая катастрофа, которая произошла в Иванице. Мы отреагировали быстро, понесет ли кто-либо ответственность – решат компетентные органы", - цитирует заместителя главы муниципалитета портал " Глас западне Србие ".

"Мы надеемся, что растеклось не так много, необходимо найти последнее пятно мазута, поставить физическую преграду, рассыпать порошок, собирать и чистить", - отметил он.