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РИА Новости

В Сербии остановили разлив мазута в реку

12:15 14.08.2019 (обновлено: 12:35 14.08.2019)
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© Depositphotos / DedMityayМасляное пятно на поверхности реки
Масляное пятно на поверхности реки
© Depositphotos / DedMityay
Масляное пятно на поверхности реки. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Распространение мазута по реке в западной Сербии остановлено, заявил замглавы муниципалитета Иваница Момчило Митрович, добавив при этом, что это крупнейшая экологическая катастрофа в регионе.
Около 70 тонн мазута из запасов оздоровительно-реабилитационного центра города Иваница в 200 км на юго-запад от Белграда вылилось, по неустановленной пока причине, в реку Моравицу во вторник. Мазутное пятно угрожало спуститься по реке к городам Ариле и Чачак и нанести значительный экологический ущерб. В ночь на среду сотрудники сектора по ЧС МВД Сербии и коммунальных служб остановили специальными сетями распространение мазута в реке.
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"Несмотря на то что прекращено стекание мазута в реку и его распространение ниже по течению, последствия будут. Это крупнейшая экологическая катастрофа, которая произошла в Иванице. Мы отреагировали быстро, понесет ли кто-либо ответственность – решат компетентные органы", - цитирует заместителя главы муниципалитета портал "Глас западне Србие".
"Мы надеемся, что растеклось не так много, необходимо найти последнее пятно мазута, поставить физическую преграду, рассыпать порошок, собирать и чистить", - отметил он.
Муниципалитет Иваница в горах на юго-западе Сербии 2019 году уже пережил режим ЧС в связи с обильным выпадением снега, града, затем наводнением и ураганным ветром, при этом город является сербским центром производства малины, урожай которой пострадал.
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