Памфилова прокомментировала ход избирательной кампании в Москве и регионах

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Региональная избирательная кампания по многим аспектам проходит лучше, чем в прошлом году, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Пока, на этом этапе, я подчеркиваю. Не хочу прогнозировать, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше", — сказала она на заседании комиссии.

В то же время Памфилова отметила, что Москва стала "самой шумной и взрывной точкой".

Она напомнила, что в ЦИК не поступали жалобы от кандидатов на первом этапе кампании в Мосгордуму, хотя ведомство могло вмешаться раньше. Также комиссия постарается пойти навстречу Константину Янкаускасу, который не уложился в сроки подачи жалобы в Центриизбирком, и все-таки рассмотреть его обращение.

По словам Памфиловой, многие люди, не вникая в суть происходящего, судят о всей предвыборной кампании только по обстановке в столице и делают выводы, что "все плохо".

"Не плохо — посмотрите по регионам, есть проблемы, много проблем, не мало. Многие проблемы мы решили, может быть, еще больше предстоит нам решить", — заключила она.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107). Во время проверки подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.

ЦИК рассмотрел и оставил без удовлетворения жалобы на решение об отказе в регистрации в качестве кандидатов Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Александра Руденко, Анастасии Брюхановой и Ильи Яшина.

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа.

В ходе акций полиция задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.