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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Памфилова прокомментировала ход избирательной кампании в Москве и регионах

11:54 14.08.2019 (обновлено: 14:58 14.08.2019)
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© Фото : ЦИКГлава ЦИК РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
© Фото : ЦИК
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Региональная избирательная кампания по многим аспектам проходит лучше, чем в прошлом году, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Пока, на этом этапе, я подчеркиваю. Не хочу прогнозировать, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше", — сказала она на заседании комиссии.
В то же время Памфилова отметила, что Москва стала "самой шумной и взрывной точкой".
Она напомнила, что в ЦИК не поступали жалобы от кандидатов на первом этапе кампании в Мосгордуму, хотя ведомство могло вмешаться раньше. Также комиссия постарается пойти навстречу Константину Янкаускасу, который не уложился в сроки подачи жалобы в Центриизбирком, и все-таки рассмотреть его обращение.
По словам Памфиловой, многие люди, не вникая в суть происходящего, судят о всей предвыборной кампании только по обстановке в столице и делают выводы, что "все плохо".
"Не плохо — посмотрите по регионам, есть проблемы, много проблем, не мало. Многие проблемы мы решили, может быть, еще больше предстоит нам решить", — заключила она.
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
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Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107). Во время проверки подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
ЦИК рассмотрел и оставил без удовлетворения жалобы на решение об отказе в регистрации в качестве кандидатов Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Александра Руденко, Анастасии Брюхановой и Ильи Яшина.
Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа.
В ходе акций полиция задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) по выборам в Мосгордуму
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомЭлла ПамфиловаЦИК РФМосковская городская думаМоскваПолитика
Популярные комментарии
Что-то помалкивает глава Центризбиркома , что у старейшего сотрудника её ведомства необыкновенный внук , а дитя - индиго … никак не комментирует чудо , которое рядом …
14 августа, 14:18
М МадамMadam Broshkina
730003
Была бы настоящая оппозиция собрали бы голосов с запасом. А за этих никто и не подпишется. К сожалению нормальной оппозиции в России нет.
14 августа, 14:27
Dmitriy Koshnikov
111106
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