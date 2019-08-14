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РИА Новости

МИД поприветствовал пояснения PepsiCo и Danone по трудоустройству крымчан

11:46 14.08.2019 (обновлено: 11:48 14.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ приветствует пояснение компаний PepsiCo и Danone по найму выпускников вузов Крыма в связи с возникшим вопросом о якобы отказе им в трудоустройстве в этих корпорациях.
"Мы рады, что компании PepsiCoRU и Danone публично отреагировали на наш сигнал и заверили, что выпускники вузов Республики Крым не подвергаются дискриминации при трудоустройстве", - говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Ранее участники всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов" заявили о том, что компании Danone и PepsiCo в России якобы отказываются принимать на работу выпускников вузов, расположенных на территории Крыма. МИД РФ в связи с этим обратил внимание компаний, что дипломы крымских вузов обладают тем же статусом, что и аналогичные документы об образовании, выданные на территории всей России. В ведомстве выразили надежду, что речь не идет о попытке дискриминации граждан РФ по территориальному или по любым другим принципам.
Позднее Danone и PeopsiCo опровергли информацию о том, что не принимают на работу выпускников вузов Крыма. Danone представила РИА Новости список вузов Крыма, выпускники которых трудятся сейчас в компании.
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МИД РФDanoneКрымРоссияПолитика
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