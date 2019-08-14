МИД поприветствовал пояснения PepsiCo и Danone по трудоустройству крымчан

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ приветствует пояснение компаний PepsiCo и Danone по найму выпускников вузов Крыма в связи с возникшим вопросом о якобы отказе им в трудоустройстве в этих корпорациях.

Ранее участники всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов" заявили о том, что компании Danone и PepsiCo в России якобы отказываются принимать на работу выпускников вузов, расположенных на территории Крыма. МИД РФ в связи с этим обратил внимание компаний, что дипломы крымских вузов обладают тем же статусом, что и аналогичные документы об образовании, выданные на территории всей России. В ведомстве выразили надежду, что речь не идет о попытке дискриминации граждан РФ по территориальному или по любым другим принципам.