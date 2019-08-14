Эксперт рассказал о последствиях выхода США из ВТО

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Выход США из Всемирной торговой организации (ВТО) окажет негативное воздействие на мировую торговлю, а также может спровоцировать другие страны последовать примеру Штатов, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Сергей Ермолаев.

Ранее, 13 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что страна может покинуть ВТО "если это потребуется". По его словам, правила ВТО лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения.

"Несомненно, такой шаг, если произойдёт, окажет очень негативное воздействие на мировую торговлю и экономику в целом. Ведь примеру США наверняка через некоторое время последуют и многие другие страны. Ведь даже нынешние торговые противоречия существенно замедлили мировую экономику: МВФ уже трижды в течение последнего года уменьшал прогнозы темпов ее роста", - сказал Ермолаев РИА Новости.

Эксперт предположил, что ВТО является для США препятствием для расширения своих торгово-экономических отношений с другими странами. Также такой шаг будет логичным продолжением "торговой войны" с Китаем.