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РИА Новости

Прокуратура проверит сообщения о нападении стаи собак на детей под Тверью

11:22 14.08.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомная собака
Бездомная собака
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бездомная собака. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Прокуратура проверит сообщения СМИ о том, что в поселке Суховерково в Тверской области стая бродячих собак искусала троих детей, сообщила РИА Новости в среду представитель региональной прокуратуры.
Ранее информационный интернет-портал Тverigrad сообщил о том, что в поселке городского типа Суховерково в Калининском районе области стая бродячих собак искусала трех детей, двум из них потребовалось серьезное лечение.
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"По сообщениям в СМИ организована прокурорская проверка", - сказала собеседница агентства. О доследственной проверке также сообщило СУСК РФ по региону.
"В полицию никаких заявлений о том, что собаки покусали детей, не поступало", - сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
В администрации Суховерково заявили РИА Новости, что "все полномочия по отлову собак переданы в администрацию Калининского района". РИА Новости пока не располагает комментарием районных властей.
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УМВДТверская областьРоссияПроисшествия
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