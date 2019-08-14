Прокуратура проверит сообщения о нападении стаи собак на детей под Тверью

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Прокуратура проверит сообщения СМИ о том, что в поселке Суховерково в Тверской области стая бродячих собак искусала троих детей, сообщила РИА Новости в среду представитель региональной прокуратуры.
Ранее информационный интернет-портал Тverigrad сообщил о том, что в поселке городского типа Суховерково в Калининском районе области стая бродячих собак искусала трех детей, двум из них потребовалось серьезное лечение.
"По сообщениям в СМИ организована прокурорская проверка", - сказала собеседница агентства. О доследственной проверке также сообщило СУСК РФ по региону.
"В полицию никаких заявлений о том, что собаки покусали детей, не поступало", - сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
В администрации Суховерково заявили РИА Новости, что "все полномочия по отлову собак переданы в администрацию Калининского района". РИА Новости пока не располагает комментарием районных властей.