По всей стране пройдут флешмобы в честь фестиваля "Таврида-АРТ"

Меня радует, что фестиваль "Таврида-АРТ" начинается уже в нашем городе. Это большое событие, а с помощью флешмобов мы можем объединить всех участников фестиваля и зарядиться творческой атмосферой. Мне очень нравится, что эту идею поддержали молодые люди не только из нашего региона, но и из других. Это значит, что на фестивале мы встретим таких же заряженных на позитив людей, и это не может не радовать", – рассказал участник флешмоба Расим Папшуов из Карачаево-Черкесской Республики.