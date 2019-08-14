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РИА Новости
Школа волонтера

По всей стране пройдут флешмобы в честь фестиваля "Таврида-АРТ"

11:25 14.08.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковПо всей стране пройдут флешмобы в честь фестиваля "Таврида - АРТ"
По всей стране пройдут флешмобы в честь фестиваля Таврида - АРТ
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Флешмобы, посвященные фестивалю творческих сообществ "Таврида-АРТ", будут проходить в 25 регионах России с 14 по 20 августа, сообщает организатор мероприятия.
Акции пройдут в Белгородской области, Санкт-Петербурге, Карачаево-Черкесской Республике, Ростовской области, Кабардино-Балкарской и Удмуртской республиках и других регионах.
Площадками для флешмобов станут железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, центральные площади городов и другие точки сбора. Участники фестиваля организуют тематические шествия в национальных костюмах, представят танцевальные и музыкальные номера и другие постановки.

Меня радует, что фестиваль "Таврида-АРТ" начинается уже в нашем городе. Это большое событие, а с помощью флешмобов мы можем объединить всех участников фестиваля и зарядиться творческой атмосферой. Мне очень нравится, что эту идею поддержали молодые люди не только из нашего региона, но и из других. Это значит, что на фестивале мы встретим таких же заряженных на позитив людей, и это не может не радовать", – рассказал участник флешмоба Расим Папшуов из Карачаево-Черкесской Республики.

Фестиваль "Таврида-АРТ" будет проходить в Крыму с 20 по 26 августа.
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