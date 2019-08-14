В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Ситуация в горной Латакии на границе провинции Идлиб. Архивное фото

Ситуация в горной Латакии на границе провинции Идлиб

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 32 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 47, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 32 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 47, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 14, Идлиб – два, Латакия – 15, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 47 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Идлиб – 18, Латакия – два, Хама – 23", - говорится в документе.

Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил гуманитарных акций.

Кроме того, за прошедшие сутки соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались.