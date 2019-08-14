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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

11:15 14.08.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСитуация в горной Латакии на границе провинции Идлиб
Ситуация в горной Латакии на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Ситуация в горной Латакии на границе провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 32 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 47, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 14, Идлиб – два, Латакия – 15, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 47 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Идлиб – 18, Латакия – два, Хама – 23", - говорится в документе.
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Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил гуманитарных акций.
Кроме того, за прошедшие сутки соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались.
В ведомстве также уточнили, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения – 2 582. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
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Война в СирииХама (мухафаза)Идлиб (мухафаза)Латакия (мухафаза)Министерство обороны РФСирия
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