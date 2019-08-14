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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО первого обвиняемого в июльских беспорядках

11:09 14.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосковский городской суд
Московский городской суд
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Московский городской суд. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на арест Ивана Подкопаева - первого участника несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, обвиненного в участии в массовых беспорядках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение Пресненского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.
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13 августа, 16:01РИА Новости
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В начале августа Пресненский суд столицы избрал молодому человеку меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 27 сентября. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
При задержании у Подкопаева изъяли нож, молоток, противогаз и перцовый баллончик. Молодой человек вину не признает.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу. Лишь режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев избежал ареста, так как который из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.
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Дмитрий ВасильевМосковский городской судМосковская городская думаДмитрий ПесковМоскваРоссияПроисшествия
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