Мосгорсуд оставил в СИЗО первого обвиняемого в июльских беспорядках

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на арест Ивана Подкопаева - первого участника несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, обвиненного в участии в массовых беспорядках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Пресненского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.

В начале августа Пресненский суд столицы избрал молодому человеку меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 27 сентября. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

При задержании у Подкопаева изъяли нож, молоток, противогаз и перцовый баллончик. Молодой человек вину не признает.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу. Лишь режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев избежал ареста, так как который из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания.