В Луганске раздались два мощных хлопка

ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Два мощных хлопка раздались в центре Луганска, предположительно произошло замыкание высоковольтного кабеля, по предварительным данным никто не пострадал, заявили РИА Новости в МВД самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Два мощных хлопка произошли в центре города. Предположительно произошло замыкание высоковольтного кабеля по улице Московская, 1 в районе гаражей", - сообщил на месте представитель МВД ЛНР.
По предварительным данным пострадавших нет. На месте работают бригады МЧС и МВД ЛНР.