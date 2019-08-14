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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана

11:04 14.08.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинУлица поселения Бейт Джан на сирийских Голанских высотах
Улица поселения Бейт Джан на сирийских Голанских высотах
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Улица поселения Бейт Джан на сирийских Голанских высотах. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 013 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 411 человек (женщин – 123, детей – 210), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 602 человека (женщин – 181, детей – 307)", - говорится в сообщении.
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Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулись 357 тысяч 113 беженцев: более 112 тысяч из Ливана и более 244 тысяч из Иордании.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 37 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
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