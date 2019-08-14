В Екатеринбурге забил фонтан с кипятком после испытаний на теплосетях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина. Гейзер забил после испытаний на теплосетях в районе улицы Бабушкина в Екатеринбурге, пострадали несколько автомобилей, сообщили РИА Новости в среду пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
"Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании завершили вторую ночь последнего этапа гидравлических испытаний (опрессовок). Итоги этапа в целом будут подведены завтра. Сегодня ночью в результате испытаний зафиксирован выход воды на поверхность на перекрестке улиц Красных Командиров – Бабушкина", - сказала представитель ЕТК.
Она добавила, что оперативная бригада локализовала повреждение в течение часа.
"Подчеркну, что это не кипяток. Испытания проводятся водой температурой ниже 40 градусов. Есть информация о трех пострадавших автомобилях, составлен соответствующий акт. Ущерб владельцам будет возмещен при наличии заявления и доказанного факта нанесения ущерба", - отметила собеседница агентства.
Она подчеркнула, что гидравлические испытания – необходимая часть подготовки сетей к зиме. "Это обязанность ЕТК, предписанная правилами эксплуатации сетей теплоснабжающим компаниям по всей стране. Опрессовки необходимы, чтобы выявить слабые места, своевременно отремонтировать и обеспечить потребителям зимой тепло и горячую воду", - заключила собеседница агентства.