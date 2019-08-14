В Екатеринбурге забил фонтан с кипятком после испытаний на теплосетях

© Фото : Кадр из видео очевидца Последствия коммунальной аварии в Екатеринбурге. 14 августа 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина. Гейзер забил после испытаний на теплосетях в районе улицы Бабушкина в Екатеринбурге, пострадали несколько автомобилей, сообщили РИА Новости в среду пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

"Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании завершили вторую ночь последнего этапа гидравлических испытаний (опрессовок). Итоги этапа в целом будут подведены завтра. Сегодня ночью в результате испытаний зафиксирован выход воды на поверхность на перекрестке улиц Красных Командиров – Бабушкина", - сказала представитель ЕТК.

Она добавила, что оперативная бригада локализовала повреждение в течение часа.

"Подчеркну, что это не кипяток. Испытания проводятся водой температурой ниже 40 градусов. Есть информация о трех пострадавших автомобилях, составлен соответствующий акт. Ущерб владельцам будет возмещен при наличии заявления и доказанного факта нанесения ущерба", - отметила собеседница агентства.