В Саратове изъяли около восьми килограммов наркотиков в жилом доме

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции совместно с региональным УФСБ задержали в Саратове мужчину, подозреваемого в продаже наркотиков, во время обысков у него изъяли около восьми килограммов наркотиков и 100 килограммов реактивов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что мужчина в арендуемом жилом доме, используя различные химические реактивы и лабораторное оборудование, синтезировал запрещенные вещества, а затем реализовывал их через тайники-закладки", - рассказала Волк.

Во время обысков в доме и хозяйственных постройках полицейские нашли лабораторное оборудование, более 100 килограммов реактивов, а также около восьми килограммов запрещенных веществ, в составе которых, согласно заключению экспертизы, присутствует метилэфедрон.