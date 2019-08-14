Пресс-конференция о ситуации в Персидском заливе и близлежащих районах

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15 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: Новая "танкерная война": как будет развиваться ситуация в зоне Персидского залива?