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РИА Новости

Пресс-конференция о ситуации в Персидском заливе и близлежащих районах

10:06 14.08.2019 (обновлено: 10:08 14.08.2019)
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15 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: Новая "танкерная война": как будет развиваться ситуация в зоне Персидского залива?
Участники:
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО;
- старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Лана РАВАНДИ-ФАДАИ;
- координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан МАМЕДОВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ.

В конце июля Министерство иностранных дел РФ представило российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Новый виток напряженности в регионе произошел на фоне продолжающегося давления на Иран со стороны США после череды июньских инцидентов с танкерами в Оманском заливе. Какова вероятность вооруженного конфликта? Какие предложенные Россией меры могут стать основой для разрядки?

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