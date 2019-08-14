Пресс-конференция о ситуации в Персидском заливе и близлежащих районах

Участники:
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО;
- старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Лана РАВАНДИ-ФАДАИ;
- координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан МАМЕДОВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ.
В конце июля Министерство иностранных дел РФ представило российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Новый виток напряженности в регионе произошел на фоне продолжающегося давления на Иран со стороны США после череды июньских инцидентов с танкерами в Оманском заливе. Какова вероятность вооруженного конфликта? Какие предложенные Россией меры могут стать основой для разрядки?
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО;
- старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Лана РАВАНДИ-ФАДАИ;
- координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан МАМЕДОВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ.
В конце июля Министерство иностранных дел РФ представило российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Новый виток напряженности в регионе произошел на фоне продолжающегося давления на Иран со стороны США после череды июньских инцидентов с танкерами в Оманском заливе. Какова вероятность вооруженного конфликта? Какие предложенные Россией меры могут стать основой для разрядки?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/