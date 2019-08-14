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РИА Новости

Danone представила доказательства найма выпускников крымских вузов

10:03 14.08.2019 (обновлено: 11:40 14.08.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЗавод компании Danone в Самаре
Завод компании Danone в Самаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Завод компании Danone в Самаре. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Danone представила РИА Новости список крымских вузов, выпускники которых трудятся сейчас в компании.
Ранее участники молодежного образовательного форума "Территория смыслов" рассказали, что Danone и PepsiCo в России якобы отказываются принимать на работу выпускников вузов, расположенных на полуострове. В компаниях опровергли эту информацию.
В Danone заявили, что у них работают выпускники таких крымских вузов, как:
Национальная академия природоохранного и курортного строительства;
медицинский колледж Крымского государственного медицинского университета;
Крымский государственный агротехнологический университет;
Крымский техникум пищевой промышленности.
Ранее МИД обратил внимание, что дипломы крымских учебных заведений обладают тем же статусом, что и аналогичные документы, выданные на территории всей России. В ведомстве выразили надежду, что речь не идет о попытке дискриминации по территориальному признаку.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
14 марта, 14:25РИА Новости
Лавров заявил о недопустимости "визовой дискриминации" жителей Крыма
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Форум "Территория смыслов"DanoneКрымОбразование - ОбществоЭкономика
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