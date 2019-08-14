Danone представила доказательства найма выпускников крымских вузов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Danone представила РИА Новости список крымских вузов, выпускники которых трудятся сейчас в компании.

Ранее участники молодежного образовательного форума "Территория смыслов" рассказали, что Danone и PepsiCo в России якобы отказываются принимать на работу выпускников вузов, расположенных на полуострове. В компаниях опровергли эту информацию.

В Danone заявили, что у них работают выпускники таких крымских вузов, как:

— Национальная академия природоохранного и курортного строительства; Национальная академия природоохранного и курортного строительства; — медицинский колледж Крымского государственного медицинского университета; медицинский колледж Крымского государственного медицинского университета; — Крымский государственный агротехнологический университет; Крымский государственный агротехнологический университет; — Крымский техникум пищевой промышленности. Крымский техникум пищевой промышленности.