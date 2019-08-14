Danone представила доказательства найма выпускников крымских вузов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Danone представила РИА Новости список крымских вузов, выпускники которых трудятся сейчас в компании.
Ранее участники молодежного образовательного форума "Территория смыслов" рассказали, что Danone и PepsiCo в России якобы отказываются принимать на работу выпускников вузов, расположенных на полуострове. В компаниях опровергли эту информацию.
В Danone заявили, что у них работают выпускники таких крымских вузов, как:
—Национальная академия природоохранного и курортного строительства;
—медицинский колледж Крымского государственного медицинского университета;
—Крымский государственный агротехнологический университет;
—Крымский техникум пищевой промышленности.
Ранее МИД обратил внимание, что дипломы крымских учебных заведений обладают тем же статусом, что и аналогичные документы, выданные на территории всей России. В ведомстве выразили надежду, что речь не идет о попытке дискриминации по территориальному признаку.