В Коми размыло дороги к селам, где живет более 800 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Автомобильное сообщение с четырьмя населенными пунктами Коми, где живет более 800 человек, оказалось нарушено после подтопления участков грунтовки из-за дождей, сообщает ГУМЧС РФ по региону.

"В результате выпадения осадков подтопило два участка грунтовой автомобильной дороги… В результате нарушено автомобильное сообщение с четырьмя населёнными пунктами Усть-Куломского района: деревней Габово, селом Дзёль, селами Нижний и Верхний Вочь", - говорится в сообщении.

Как уточняет республиканское управление МЧС, в этих селах проживает 815 человек, в том числе 193 ребенка.

"Населенные пункты продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости, топливом обеспечены в полном объеме на 10 суток. Оказание медицинской помощи населению производится в местных фельдшерских пунктах", - информирует ведомство.