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РИА Новости

В Коми размыло дороги к селам, где живет более 800 человек

10:01 14.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Автомобильное сообщение с четырьмя населенными пунктами Коми, где живет более 800 человек, оказалось нарушено после подтопления участков грунтовки из-за дождей, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
"В результате выпадения осадков подтопило два участка грунтовой автомобильной дороги… В результате нарушено автомобильное сообщение с четырьмя населёнными пунктами Усть-Куломского района: деревней Габово, селом Дзёль, селами Нижний и Верхний Вочь", - говорится в сообщении.
Как уточняет республиканское управление МЧС, в этих селах проживает 815 человек, в том числе 193 ребенка.
"Населенные пункты продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости, топливом обеспечены в полном объеме на 10 суток. Оказание медицинской помощи населению производится в местных фельдшерских пунктах", - информирует ведомство.
По данным ГУМЧС, сейчас нет проезда между поселком Зимстан и селом Дзёль через реку Соль, а проезд из поселка Зимстан в село Нижний Вочь через реку Чибсись доступен только для полноприводного транспорта. Работы по ремонту и восстановлению дорожного сообщения будут проводиться после спада уровня воды, сообщает МЧС по Коми.
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