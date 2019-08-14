В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ

БАНГКОК, 14 авг – РИА Новости. Гражданка Малайзии за рулем автомобиля сбила группу рабочих на юге Таиланда, в результате ДТП пять человек погибли, трое получили травмы различной степени тяжести, сообщает малайзийское национальное информационное агентство Bernama.
Авария произошла днем во вторник на шоссе в таиландской провинции Сонгкла. Двигавшийся на большой скорости автомобиль с малайзийской регистрацией, в котором находились владелица машины и двое ее друзей, выехал на обочину и наехал на группу тайских сельскохозяйственных рабочих, которые с утра косили траву вдоль шоссе и присели отдохнуть, сообщает агентство.
Четверо граждан Таиланда погибли на месте, еще один позже скончался в больнице, один находится в больнице в тяжелом состоянии. Двое пассажиров автомобиля получили легкие травмы, говорится в сообщении.
Полиция провинции Сонгкла начала расследование. Следователи выясняют, по какой причине автомобиль потерял управление. Находившаяся за рулем малайзийка задержана таиландскими властями, сообщает Bernama.