В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ

Авария произошла днем во вторник на шоссе в таиландской провинции Сонгкла. Двигавшийся на большой скорости автомобиль с малайзийской регистрацией, в котором находились владелица машины и двое ее друзей, выехал на обочину и наехал на группу тайских сельскохозяйственных рабочих, которые с утра косили траву вдоль шоссе и присели отдохнуть, сообщает агентство.