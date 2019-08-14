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РИА Новости

В Красноярском крае три рецидивиста украли почти 28 тысяч метров кабеля

07:27 14.08.2019
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкСотрудник МВД
Сотрудник МВД
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Сотрудник МВД. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 авг - РИА Новости. Оперативники задержали трех ранее судимых мужчин, обвиняемых в хищении почти 28 тысяч метров кабеля с электрических сетей в Канском районе Красноярского края, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, с июля 2018 по февраль 2019 года в полицию от представителей межрегиональной сетевой компании поступило четыре заявления о том, что неизвестные срезали и похитили алюминиевые провода. Общий ущерб составил около 690 тысяч рублей. В ходе расследования появились подозреваемые - трое ранее судимых мужчин 1958, 1984 и 1988 годов рождения.
"Задержана группа мужчин, обвиняемых в хищении около 28 тысяч метров кабеля с опор электропередачи... В ходе обыска их места жительства оперативники обнаружили и изъяли фрагменты похищенного кабеля. Как пояснили задержанные, краденое имущество они частями сбывали на пункт приема цветного лома, а вырученные деньги тратили на личные нужды", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, по каждому установленному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение в совершении серии краж, они арестованы.
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