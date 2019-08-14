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РИА Новости

Два человека погибли и еще трое пострадали в ДТП в Югре

07:09 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 авг - РИА Новости. Два человека погибли и еще трое пострадали в ДТП с участием трех легковых автомобилей на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает в среду региональное управление МВД.
Авария, по данным ведомства, произошла поздно вечером во вторник на 20-м километре дороги "подъезд к городу Сургуту". Согласно предварительной информации, водитель за рулем Renault Logan, двигаясь в сторону Нефтеюганска, выехал на встречную полосу, где иномарка столкнулась с автомобилем "Лада Веста", который в свою очередь отбросило на проезжавший мимо "УАЗ Патриот".
"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля "Лада Веста"... и водитель Renault Logan 1972 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомашины "Лада" и два пассажира Renault доставлены в больницу с различными травмами", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
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