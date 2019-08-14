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РИА Новости

Мобильная дамба защитит авиазавод в Хабаровском крае при подъеме Амура

05:17 14.08.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 14 авг - РИА Новости. Водоналивная дамба и комплекс "Гидробарьер" смогут защитить от подтопления Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ, входит в ОСК) в Хабаровском крае при уровне Амура в 7,8 метров, сообщил и.о. главы администрации города Евгений Коршиков.
Из-за обильных дождей на реке Амур проходит паводок. В крае объявлен режим ЧС.
"Возможно подтопление территории авиазавода при уровне более 7 метров, плюс наливная дамба от 80 сантиметров до 1,2 метров. То есть при 7,8 метра она защитит. Прогноз уровня составляет 680 (сантиметров)", - сказал Коршиков на совещании с главой МЧС России Евгением Зиничевым в Хабаровске в среду.
Он отметил, что возможность дамбы выдержать такой уровень воды была проверена во время учений.
По его словам, в настоящее время уровень Амура у Комсомольска составляет 406 сантиметров. Опасным для города считается уровень в 650 сантиметров. При 680 сантиметрах в зону подтопления попадают более 200 дач и 26 частных домов.
На КнААЗ производят в том числе военные самолеты, среди них новейшие истребители Су-57.
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