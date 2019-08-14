В Эль-Кунейтре провели праздник для детей погибших сирийских военных

"В Сирии принято, что оставшихся детей-сирот забирают близкие родственники. Но мы понимаем, что у них тяжелая психологическая травма. Они часто замыкаются в себе, не идут на контакт, плохо учатся. Наша организация проводит для них праздники, организует прием психологов", - рассказал руководитель фонда Висам аль Кубб.