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РИА Новости
Война в Сирии

В Эль-Кунейтре провели праздник для детей погибших сирийских военных

05:14 14.08.2019 (обновлено: 05:15 14.08.2019)
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© РИА Новости / Заман РамазановЭль-Кунейтра
Эль-Кунейтра
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Эль-Кунейтра . Архивное фото
ЭЛЬ-КУНЕЙТРА (Сирия), 14 авг - РИА Новости. Власти провинции Эль-Кунейтра при участии волонтеров организовали праздник для детей сирийских военнослужащих, погибших во время боевых действий, рассказал журналистам заместитель губернатора провинции Хусейн Исхарк.
"Праздник Курбан-байрам стал хорошим поводом собрать эти семьи. Тут дети погибших бойцов сирийской армии, полные сироты, дети тех, кто натерпелся от террористов, когда они контролировали юг страны, дети-инвалиды", - рассказал Исхарк.
Праздник прошел в местном дворце культуры, в нем принимали участие профессиональные психологи из фонда "Сердце Сирии". Его работу поддерживают благотворители, а филиалы открыты практически во всех провинциях страны.
"В Сирии принято, что оставшихся детей-сирот забирают близкие родственники. Но мы понимаем, что у них тяжелая психологическая травма. Они часто замыкаются в себе, не идут на контакт, плохо учатся. Наша организация проводит для них праздники, организует прием психологов", - рассказал руководитель фонда Висам аль Кубб.
По его словам, при необходимости организация старается обеспечить оказание детям материальной и медицинской помощи, в том числе в лучших больницах Дамаска.
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