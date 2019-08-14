В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Кроса"

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода на Японское море тайфуна "Кроса", сообщает Примгидромет.
"В связи с выходом мощного тайфуна "Кроса" на северо-восточную часть Японского моря и влиянием активного атмосферного фронта, смещающегося вблизи запада края, ночью 16 августа во Владивостоке, на западе и юго-западе, днем на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством 15-45 миллиметров за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные – 50 миллиметров и более за 12 часов и менее", - говорится в сообщении.
Дожди на побережье будут сопровождаться штормовым ветром, у мысов порывами до 28 метров в секунду. Высота волн в Заливе Петра Великого – 2,5-3.5 метра, на участке Поворотный - Золотой - 4-5 метров.
Синоптики прогнозируют угрозу формирования большого наводнения с высотой подъема уровня воды на реках центральных и западных районов на 0,8-2,0 метра, на реках южных и восточных - на 1,2-3.0 метра. Возможен выход рек из берегов, подтопление объектов.
Наиболее паводкоопасные районы – Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Уссурийский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский, Тернейский.
Синоптики отмечают, что, учитывая большую заблаговременность прогноза, возможны изменения в расчетах траектории тайфуна.