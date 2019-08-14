В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Кроса"

"В связи с выходом мощного тайфуна "Кроса" на северо-восточную часть Японского моря и влиянием активного атмосферного фронта, смещающегося вблизи запада края, ночью 16 августа во Владивостоке, на западе и юго-западе, днем на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством 15-45 миллиметров за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные – 50 миллиметров и более за 12 часов и менее", - говорится в сообщении.